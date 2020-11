In Winterswijk kan er na één vorstnacht al geschaatst worden op natuurijs

Maandagochtend testten de eerste schaatsers de baan al uit. De ijsbaan is aangelegd met een methode die is ontwikkeld door de Universiteit van Twente, IJsvereniging de Lier en de kennis van natuur-ijssoloog Job van der Werff.



Normaal is de ijsbaan op Sportpark Zuid in Doetinchem ook razendsnel. Daar ligt sinds een paar jaar een asfaltbaan waar een laagje water erop al voldoende is om snel te kunnen schaatsen. De reactie van Gerben Bovenmars, bestuurslid van van IJD’96: ,,Nee hoor. Er is ook geen water op de baan gebracht. Er gaat zelfs warm water regenen.’’