In Winterswijk kunnen ze alweer voor de 7e keer schaatsen: ‘Optimaal rendement uit flutwinter’

Bewoner weet keuken­brand in Winters­wijks apparte­ment snel te doven: erger voorkomen

WINTERSWIJK - In de keuken van een appartement aan de Meijerink in Winterswijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Doordat een bewoner kordaat optrad kon het vuur vrij snel gedoofd worden en werd erger voorkomen.

10 februari