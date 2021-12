Inbrekers gaan met 840 sneltesten uit testlocatie aan de haal

interview Nieuwe directeur SKB Inge de Wit: ‘Ik snap best dat ze eerst willen zien wie ik ben en wat ik doe’

WINTERSWIJK - Ze is nu twee maanden in dienst als directeur van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Inge de Wit (53) wil zich vooral richten op de patiënt: ,,Hoe kunnen we onze kwaliteit, die al heel hoog is, nog verder verbeteren.”

5 december