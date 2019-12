Info-avond over toekomst SKB voor hele Oost-Achterhoek

De raad van bestuur mag uitleg geven waarom de verloskunde en kinderafdeling naar Doetinchem moet verhuizen, zoals het voornemen is. De informatie-avond is op initiatief van een groep verontruste ondernemers, experts en de Vrienden van het SKB. Zij hebben zondagavond een vergadering gehouden om een actieplan te maken.

Zorg eerder toegenomen dan afgenomen

,,Onze zorg is de afgelopen week eerder toegenomen, dan afgenomen", zegt Vrienden-voorzitter Hendrik-Jan Mensink. ,,We gaan nu juridische stappen onderzoeken, omdat het bestuur zich niet aan de afspraken uit de fusie-overeenkomst houdt. Wij denken dat er al twee jaar lang omzet vanuit Winterswijk naar Doetinchem is overgeheveld om de nieuwbouw daar te kunnen realiseren. Terwijl de afspraak in de fusieovereenkomst heel duidelijk is dat er twee volwaardige ziekenhuizen blijven bestaan in de Achterhoek.”