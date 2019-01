Internetoplichters betalen slachtoffers terug om straf te ontlopen

Over de Grens Winterswij­ker (18) zwaarge­wond bij ernstig ongeluk in Duitsland

18 januari VREDEN/ WINTERSWIJK - Een 18-jarige jongeman uit Winterswijk is donderdag zwaargewond geraakt bij een ernstig ongeluk op de Winterswyker Strasse in Vreden, vlak over de grens bij zijn woonplaats. De Winterswijker reed in de richting van Nederland, toen hij in botsing kwam met de auto van een 48-jarige bestuurster uit Vreden.