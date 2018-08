Is er nog hoop voor het 'kistjongetje'?

Brand in Winters­wijk loopt af met een sisser

12 augustus WINTERSWIJK - In de wijk de Stip ontstond zondagochtend brand onder een overkapping. De brand is niet overgeslagen op het huis. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen. Er is niemand gewond geraakt. Wel heeft een bewoner rook ingeademd tijdens een eigen bluspoging.