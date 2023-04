Islamitische begraafplaats in Winterswijk gaat eindelijk open: ‘Na voorbereiding van 18 jaar’

Islami­tisch begraven in Winters­wijk

WINTERSWIJK - De mogelijkheid om moslims apart te begraven na hun overlijden, wordt onderzocht door de gemeente Winterswijk. Het islamitisch begraven in Winterswijk is aangekaart door Mohamed Ali Zerouali, wiens Winterswijkse zwager na zijn overlijden in Lelystad op de islamitische begraafplaats begraven moest worden.