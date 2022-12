Jan Verhaegh heeft al twintig jaar stress over zijn bedrijf op Dennenoord: ‘Er is geen plek voor ons in Winterswijk’

WINTERSWIJK - De nieuwste plannen met Dennenoord in Winterswijk vallen niet goed bij Jan Verhaegh van recyclingbedrijf Verhaegh Trading. ,,Ze willen ons gewoon vastzetten en stigmatiseren. Er is geen plek voor ons in Winterswijk.”