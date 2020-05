Joke moet na 38 jaar grond inleveren aan gemeente: ‘Ik moet 2000 euro betalen, dat heb ik momenteel niet’

Wijkagent vreesde dat contrainer­brand zou overslaan naar flat in Winters­wijk: ‘Dat ging maar net goed!’

14:25 WINTERSWIJK - Een felle brand heeft twee containers met oud papier donderdagochtend in de as gelegd in Winterswijk. De angst bestond zelfs dat het vuur zou overslaan naar een naastgelegen flat aan de Spoorstraat.