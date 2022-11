Joodse oorkonde voor familie Bollen uit Winterswijk voor liefdevolle opvang van 7-jarig jongetje Dick

De familie Bollen kreeg de onderscheiding omdat ze in de Tweede Wereldoorlog het 7-jarige Joodse jongetje Dick liefdevol had opgevangen op de boerderij in de buurtschap Miste. Daarmee hebben ze hem van een wisse dood gered.

De vier kinderen van Dick Boekebinders waren er maandag wel bij in het herdenkingscentrum Vught, waar de Yad Vashem-onderscheidingen werden uitgereikt aan Nederlanders die zich in de oorlog hebben ingezet voor Joden. De kinderen waren voor een paar dagen overgevlogen vanuit Israël, waar Dick Boekebinder na de oorlog zijn leven heeft opgebouwd.



Hij stierf twee jaar geleden op 84-jarige leeftijd en wist toen al wel dat de Yad Vashem-onderscheiding eraan zat te komen. Maar door corona werd de uitreiking steeds uitgesteld. Dick liet behalve vier kinderen, dertien kleinkinderen en acht achterkleinkinderen na.

Zijn enige ouders

,,Hij heeft zijn leven lang gevochten voor deze onderscheiding”, vertelt dochter Asnat Boekebinder. ,,Deze ouders Bollen waren namelijk nog zijn enige ouders.”



De echte ouders van Dick hebben de oorlog niet overleefd, zij zijn in juli 1943 vermoord in Sobibor. Ze hadden hun drie zoons, onder wie Dick die net 7 jaar oud was, op verschillende onderduikadressen ondergebracht. De broers hebben alle drie de oorlog overleefd.

Dick Boekebinder heeft altijd goed contact gehouden met zijn pleegouders en de rest van de familie. ,,Oom Dick had een speelgoedfabriek in Israël en kwam regelmatig naar München voor de speelgoedbeurs. Dan kwam hij ook altijd langs bij mijn grootouders”, vertelt Gert-Jan Bollen, die op de boerderij in Miste is opgegroeid.

De vier kinderen van Dick Boekebinder met de Yad Vashem-oorkonde. Vlnr: Romit (61), Omer (52), Gil (47) en Asnat (59) .

Volwaardig lid van de familie

Behalve de kinderen van Dick Boekebinder, was ook de familie Bollen goed vertegenwoordigd in Vught. Voor hen was Dick een volwaardig lid van de familie.



Dick Boekebinder had het in Winterswijk uitstekend naar zijn zin in de oorlogsjaren. Niemand wist dat hij van Joodse afkomst was. Hij draaide mee in het gezin als een ‘neefje uit het westen van het land, waar niet genoeg te eten was’.

Quote Onze vader keek altijd liever vooruit, dan achteruit. Maar hij zou heel graag hier zijn geweest bij de uitreiking van de Yad Vas­hem-oorkonde Asnat Boekebinder

Alleen het hoofd van de protestante school in buurtschap De Haart, waar hij al die oorlogsjaren naartoe ging, wist het. Toen er eens Duitsers in huize Bollen waren, klom hij gewoon bij ze op de knie.



Dick was naar het adres in Miste gebracht door verzetsstrijder Hendrik Kruizinga, familie van de Bollens. Toen de verzetsstrijder werd opgepakt door de Duitsers, zaten ze in Winterswijk in de rats of hij het onderduikadres niet zou verraden. Zonder het adres te hebben verraden werd Kruizinga gefusilleerd in 1944, 22 jaar oud.

Naar een Joods weeshuis

,,Mijn ouders hadden hem na de oorlog graag in huis gehouden”, vertelt Roelf Bollen, dochter van Johan Bollen die dezelfde leeftijd had als Dick en automatisch veel met hem optrok. ,,Maar de nog overgebleven familieleden van Dick besloten hem na de oorlog tot ieders verdriet naar een Joods weeshuis te sturen.”



De toen 10-jarige Dick had er geen fijne tijd, weet zijn dochter Asnat ,,Hij wilde later nooit meer havermout eten, want dat moest hij in het weeshuis ook. Hij vond het daar afschuwelijk.”

,,Mijn vader praatte heel weinig over vroeger”, zegt dochter Ronit Boekebinder. ,,We missen heel veel details uit zijn leven. Hoe hij in 1951 uiteindelijk vanuit Nederland naar Israël is gegaan bijvoorbeeld. We weten het niet.”



Asnat vult aan: ,,Onze vader keek altijd liever vooruit dan achteruit. Maar hij zou heel graag hier zijn geweest bij de uitreiking van de Yad Vashem-oorkonde. Daar heeft hij zijn leven lang zijn best voor gedaan. Heel mooi dat het er uiteindelijk toch van is gekomen.”

De Winterswijkse familie Bollen met rechtsonder Dick Boekebinder.

