Joris Bengevoord, burgemeester via de laptop tegen wil en dank: ‘Ik hoop dat het snel weer normaal wordt allemaal’

In trui en met een baardje van minstens twee dagen geeft Joris Bengevoord dit interview via Facetime. Het was de bedoeling dat hij voor de journalist zou koken, ondertussen antwoord gevend op alle vragen. Maar corona gooide roet in het eten. Nu staat er een kant-en-klare pizza (met vier kazen) in de oven. ,,Normaal eet ik heel gezond, hoor.”

Hoe is het om burgemeester te zijn in deze tijd?

,,Heel raar. Normaal wil je als burgervader dicht bij de mensen staan. Dat probeer ik nog wel, maar dan via de telefoon. Ik verbaas me erover hoe in vier weken tijd het hele land plat is komen te liggen. Iedereen is in verwarring. Het is allemaal heel ontwrichtend. Ik denk nu vooral, hoe gaan we hier weer uit komen?”