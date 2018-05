Jupiler bier en gratis parkeren in Winterswijk: laat de Enschedeërs maar komen

De promotiecampagne van Enschede die mensen uit Winterswijk en omgeving naar de Twentse stad moet lokken, schoot bij Ademi namelijk helemaal in het verkeerde keelgat. Mensen weglokken uit zíjn dorp, dat gaat zomaar niet. De restauranteigenaar woont al 25 jaar in Winterswijk en kon het niet laten om met een ludieke tegenactie te komen.



En wat ligt nou het meest gevoelig in Enschede? Voetbal. FC Twente is immers gedegradeerd naar de Jupiler League. Twee Jupiler-biertjes dus in het menu. En die gratis parkeerplekken waarmee Ademi mensen lekker wil maken, zijn een knipoog naar de algehele promotieactie van Enschede die mensen richting de grote stad moet lokken.