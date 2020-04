Kampeergigant Obelink heeft een coronavondst: reserveer vooraf je zaterdagticket

Dat betekent dat klanten vooraf een kaartje reserveren dat goed is voor negentig minuten winkeltijd.



Obelink was enige tijd dicht vanwege de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook in het paasweekend bleven de deuren uit voorzorg gesloten. Maar de zaak is dinsdag weer opengegaan.



‘We merken dat jullie heel verantwoord winkelen’, meldt de kampeerzaak in een nieuwsbericht op Facebook. Toch is de inzet van tickets volgens Obelink nodig om ‘ook de dagen in het weekend goed te laten verlopen’. De ticketreservering is alleen nodig op zaterdagen.