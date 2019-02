Kan ‘camping-jongetje’ (8) getuigen over zijn eigen verwaarlozing?

De deskundige moet vooral de vraag beantwoorden ‘of en in hoeverre de gezondheid en/of het welzijn van de getuigen in gevaar wordt gebracht’. Behalve het jongetje, dat destijds 8 jaar oud was, gaat het ook om zijn zusje, dat veel heeft meegekregen van de mishandeling. De verwaarlozing heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) maanden geduurd.

‘Straffen te laag’

De zaak in hoger beroep dient tegen de vader (36) én moeder (35) van de kinderen. Zij kregen vorig jaar beiden drie jaar cel, waar het OM vijf jaar had geëist. De moeder ging in beroep tegen die veroordeling: zij claimt nooit iets geweten te hebben van de verwaarlozing. Het OM ging ook in beroep, omdat het de opgelegde straffen te laag vindt.

De ouders werden destijds veroordeeld voor mishandeling tussen juni en juli 2017. Maar volgens de advocaat-generaal werd het jongetje al vanaf 1 januari van dat jaar stelselmatig mishandeld, zei ze in de eerste regiezitting in deze hoger beroepszaak. Over deze verruiming van de periode waarin het ventje is mishandeld, heeft het hof nog geen beslissing genomen. Over maximaal drie maanden is de volgende zitting. Dan mogen de advocaten van de verdachten ook aangeven of zij nog aanvullende onderzoekswensen hebben, waarna het hof daar een besluit over neemt.