Kangoeroe hupt door Winterswijk

Achterhoe­kers scoren in strijd om pioniers op het platteland

3 mei AALTEN/WINTERSWIJK - Het televisieprogramma Tegenlicht - Power to the Platteland is op zoek naar pioniers op het platteland. Daarvoor is een lijst samengesteld, waarbij zogenoemde pioniers aangemeld kunnen worden en waar vervolgens op gestemd kan worden. Vier Achterhoekers staan in de top van de lijst: Jeroen Schreurs uit Winterswijk, Gea Boesekool uit Kotten en de Aaltenaren Sylvia Heijnen en Richard Jongetjes.