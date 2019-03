Kiezers combineren bezoek aan museum met stemmen in Villa Mondriaan

WINTERSWIJK - De provinciale en waterschapsstem kon in Winterswijk worden gemixed met museumbezoek: een van de stembureaus was ondergebracht in Villa Mondriaan, het museum dat aan het jeugdwerk van kunstenaar Piet Mondriaan is gewijd.

Dat leverde ’s middags om 15.00 uur negentig uitgebrachte stemmen op. Kiezers hadden vrij entree om hun stem uit te brengen, terwijl de museumcollectie voor half geld kon worden bezichtigd. Aan de kassa was volgens de vrijwilligers weinig van extra bezoek te merken. Er was nauwelijks iemand die het uitbrengen van de stem combineerde met het bekijken van de tentoonstelling Face Off: Mondriaan vs hedendaagse kunstenaars.

Afwijkende openingstijden

Het bijzondere stembureau had ook afwijkende openingstijden ten opzichte van de andere stembureaus in Winterswijk. De museumvilla is op woensdag van elf tot vijf geopend, terwijl de andere stembureaus van ’s ochtends half acht tot ’s avonds negen uur open zijn.

Het stembureau zelf was in een van de tentoonstellingsruimten ondergebracht. De drie leden van het stembureau hadden zelf uitzicht op het werk van Frits Mondriaan. Dat was de eveneens tekenende en schilderende broer van Piets vader, die de jonge Mondriaan hielp om zijn talent te ontwikkelen. Wie in het stemhokje zelf de blik naar buiten richtte zag daar het dorpsgezicht, dat door Piet Mondriaan zelf vaak is geschilderd. Zijn blik op de appelboom in de tuin en de Jacobstoren daarachter worden gezien als markering op weg naar de abstracte schilderkunst waar Mondriaan wereldberoemd mee is geworden.

Geen klanten voor elektrokar

De elektrokar reed woensdag wel, maar niet om kiezers naar een van de stembureaus in Groenlo of Lichtenvoorde te brengen. ,,Er heeft nog helemaal niemand gebeld”, merkte de chauffeur in Lichtenvoorde ’s middags op. Zijn elektrische wagen stond geparkeerd voor zorgcentrum Antoniushove, waarin een van de achttien stembureaus in de gemeente Oost Gelre is ondergebracht.

De elektrokar wordt in de beide plaatsen ingezet voor vervoer van ouderen en andere die minder mobiel zijn. Op verkiezingsdag konden mensen de elektrokar bestellen om zich naar een stembureau te laten rijden. ,,Waarschijnlijk hebben mensen het allemaal zelf geregeld en worden ze geholpen door familie of de buren.”