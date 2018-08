Kinderen en ouders protesteren tegen inkorten Vlieland-reis

Kinderom­buds­man doet onderzoek naar kinderen die op campings leven

30 augustus WINTERSWIJK/ NIJMEGEN - De Kinderombudsman doet onderzoek naar het leven van kinderen die op een camping wonen. De organisatie wil in beeld hebben hoeveel kinderen op een camping wonen en in welke omstandigheden. ,,Daar heeft nu niemand een beeld van", zegt een woordvoerder van De Kinderombudsman. ,,Wel weten we dat het om veel kinderen gaat en dat de omstandigheden niet altijd goed zijn."