Kinderlokker actief in Winterswijk? ‘Dit is beangstigend voor kinderen’

Hij maakt dinsdag melding van de zoektocht naar de vermeende kinderlokker, die rijdt in een kleine rode auto. Het merk en kenteken zijn niet bekend, een signalement van de bestuurder wel. ,,Het is een man van rond de 50 jaar oud, ongeschoren en kalend”, zo omschrijft Saris hem.



De man zou vanaf midden vorige week actief zijn in Ratum en in Huppel, voornamelijk rond basisschool ’t Waliën. Hij zit alleen in de auto en spreekt kinderen aan, waarna hij ze volgt of zelf naast ze blijft rijden. Het is gelukkig alleen bij aanspreken gebleven, er zijn geen verdergaande incidenten geweest.



Maar de politie wil de man opsporen voor het onverhoopt zover komt. ,,Het zou ook kunnen dat deze man elders actief is, meld dit dan ook bij ons”, zegt Saris. De politie surveilleert de komende tijd vaker bij ’t Waliën rond de tijden dat de school begint en eindigt.