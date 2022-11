Kindertekeningen verscheurd en cadeautjes vernield, Slaapkamer van Sint sluit in Winterswijk: ‘Dit is heel lullig’

WINTERSWIJK - De Slaapkamer van Sinterklaas in het oude Raadhuis in Winterswijk is sinds vandaag (woensdag 30 november) gesloten. Dit nadat onbekenden tekeningen van kinderen hebben verscheurd en cadeautjes hebben vernield.

,,Erg vervelend dat dit is gebeurd”, zegt Rutger de Vries van Sinterklaas activiteiten Winterswijk. ,,Dinsdagavond is het ontdekt. Er zijn geen grote vernielingen, of zo. Maar dit is wel heel lullig. We hebben de kamer nu gesloten. Misschien dat we zaterdag nog even opengaan.”

De Slaapkamer van Sinterklaas wordt sinds 2011 ingericht in een kamer in het voormalige Raadhuis in Winterswijk, waar ook de VVV zit. Tijdens openingstijden van de VVV kunnen kinderen de slaapkamer van de Sint bezoeken.

Werktafel en wasrekje van de Sint

,,Hier staat het bed van de Sint”, zegt De Vries. ,,Maar ook zijn werktafel, waaraan kinderen kunnen tekenen, een wasrekje en is er een wachtruimte voor pieten. Op een doorsnee woensdagmiddag komen er zo 100 à 150 kinderen op bezoek.”

Normaal gebeurt dat zonder problemen, maar nu dus niet. De Slaapkamer was open sinds 12 november, de dag dat Sint in het land kwam. De Vries: ,,We vermoeden dat het maandag of dinsdag overdag is gebeurd. We hebben wel een idee van een eventuele dader, maar weten het niet zeker. Tien jaar is er nooit iets gebeurd en nu dit.”

‘Baalt van molesteren, zit ons niet in koude kleren’

Op de Facebooksite van Sinterklaas activiteiten Winterswijk wordt een gedicht aan de affaire gewijd. Daarin onder meer de strofe: ‘De Slaapkamer van de Sint/Kon niet meer worden herkend door moeder en kind. Pieten zijn van slag/En de vraag is of de slaapkamer open blijven mag. Stichting Sinterklaas Activiteiten baalt van het molesteren/En dat zit ons niet in de koude kleren'.

Volgend jaar gaat de Slaapkamer zeker weer open, zegt De Vries: ,,Maar wel met meer toezicht.”

