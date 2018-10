Kleiput in Winterswijk wordt ondieper gemaakt met vervuilde grond

Vervuild

Een motie van D66 en GroenLinks haalde het niet. Fractievoorzitter Loes ten Dolle (D66) vond de ecologische onderbouwing onvoldoende. ,,Verontreinigde grond hoort niet thuis in de natuur, of deze nu licht of zwaar vervuild is.’’ Omdat het project zo controversieel is wilde ze het uitstellen. Maar daarin stond ze alleen. De meeste raadsleden geloven in een goede controle door zowel de gemeente als het Waterschap.

De discussie in de raad spitste zich toe op de vraag of het verondiepen van de kleiput vanuit natuurwinst of vanuit financieel gewin is ontstaan. In dat laatste geval had het college de raad moeten consulteren. Maar omdat het college zegt dat natuurwaarde het uitgangspunt was, kon het zelf een besluit nemen zonder de raad erbij te betrekken. ,,Het is absoluut niet waar dat de financiële prikkel de aanleiding was,” benadrukte wethouder Wim Elferdink.