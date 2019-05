Kleiput Winterswijk is dumpplaats voor duizendknoop uit regio

Omwonenden en bezwaarmakers van de kleiput in Winterswijk waren dinsdagavond uitgenodigd door de gemeente om met eigen ogen te zien dat er niets aan de hand is met het water van de kleiput. Maar wat ze zagen rondom de kleiput was de wild woekerende duizendknoop die nu overal zijn kopje boven de grond uitsteekt.



Het blijkt dat de kleiput gebruikt wordt als regionale dumpplaats voor grond met duizendknoop, een ongewilde exoot in het landschap. ,,In plaats van de plant een halt toe te roepen, halen ze het gewoon binnen”, reageert een verontwaardigde Jolanda van der Gaag van de Actiegroep Behoud Kleiput