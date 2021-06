Koningin Máxima plant klimaatboom in tuin van nieuw, duurzaam pand Winterswijks koffiebedrijf

Kinderboer­de­rij heeft last van opmerke­lijk fenomeen: tienermeis­je klimt over hek om pony te aaien

14 mei WINTERSWIJK - Kinderboerderij Freriks in Winterswijk krijgt tijdens de coronatijd te maken met een opmerkelijk fenomeen: jongeren die de hekken over klimmen om bij de dieren te komen. Vorige week stond plots een tienermeisje in de weide om een pony te aaien. ,,Toen beseften we: hier moeten we wat mee.’’