Korenburgerveen is toppunt van stikstofneerslag: ‘Meeste boeren vinden het ook een mooi gebied’

,,Dit is echt bijzonder.” Enthousiast loop Wieger Wamelink naar een groep lage struiken. ,,Dit is gagel. Daar kun je bier van maken, als vervanger van hop. Dit komt nog maar op een paar plekken voor in Nederland.”



Wamelink (53 jaar) is ecoloog aan de universiteit in Wageningen en groeide op in Winterswijk. Niet heel ver van het Korenburgerveen, waar hij nu doorheen struint. Al vertellend loopt hij door de drassige graslanden, de buitenste gebieden van het hoogveen.