Kwetsbare ouderen moeten ook in ziekenhuis kunnen revalideren: SKB en Marga Klompé slaan handen ineen

Het plan is om in de eerste helft van 2023 duidelijk te hebben of het mogelijk is revalidatiebedden van Marga Klompé in het SKB te plaatsen. Bestuurder Inge de Wit van het SKB voorziet qua ruimte in ieder geval geen beperking. ,,In het SKB hebben we veel vierkante meters die we beter kunnen benutten.”