Laagstaande zon kostte fietsster het leven: ‘Ik wilde dat ik haar had gezien’

Fietsster met ernstig hoofdlet­sel naar het ziekenhuis na botsing met auto in Winters­wijk

WINTERSWIJK - Bij een ongeluk op de kruising van de Misterweg met de Asterstraat in Winterswijk is zondagmiddag een fietsster ernstig gewond geraakt. Ze is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

24 oktober