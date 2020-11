Laser verblindde piloot van vliegtuig op 8 kilometer boven Winterswijk: ‘Een ernstig misdrijf’

Forse bezuini­ging op museum Winters­wijk heet hangijzer

5 november WINTERSWIJK - De geplande korting op het historisch museum in Winterswijk is een heet hangijzer tijdens de raadsvergadering over begroting. ‘Komt goed’ suste wethouder Tannemaat dinsdagavond, maar weigerde de bezuiniging in te trekken.