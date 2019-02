Legendarische doomwaveband Joy Division komt tot leven in Bredevoort

Af en toe griezelig goed

Daarvan waren er velen in de Achterhoek, en menigeen was naar de Koppelkerk gekomen. Ze zagen een band die Joy Division af en toe griezelig goed benaderde, en soms ook wat uit de toon viel. Maar het was dan ook een van de eerste try-outs, en het geluid van Joy Division is erg moeilijk te imiteren. Een van de hoogtepunten was het nummer Atmosphere, een gevoelig nummer dat door Grevink op ontroerende wijze werd gezongen.



José Elsinghorst uit Winterswijk, in bijpassend zwartwit gekleed, luisterde in haar jeugd veel naar Joy Division. ,,Ik had een andere smaak dan mijn klasgenoten. De muziek van Joy Division was zwaar en depressief, maar ik vond het heerlijk. En ik vond de uitvoering van deze band echt heel goed.’’