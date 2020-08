Lessen waterveiligheid voor asielzoekers straks in heel Nederland

Twintig jonge mannen uit het asielzoekerscentrum in Winterswijk kregen eerst in een zwembad en later bij een zwemplas les in de omgang met water. Ze kregen de eerste beginselen van het zwemmen aangereikt, maar leerden vooral over de gevaren van zwemmen in open water. ,,Zwemmen is echt een te groot woord, maar deze groep zou ik nu met een veel meer gerust hart hier laten recreëren’’, vertelt Adriaan van der Linden van Leisurelands, een organisatie die in de regio verschillende zwemplassen exploiteert.