Maisvelden deels nog gered door regen van afgelopen week

De regen van de afgelopen week heeft de gortdroge Achterhoek goed gedaan. De bruinverdorde weilanden beginnen weer groen te kleuren. Ook voor sommige percelen mais die veel te weinig water hebben gehad dit seizoen is er nog hoop. Van 1 tot en met 20 augustus is er toch nog 60 tot 80 millimeter neerslag gevallen in de Achterhoek.

Mais zonder kolf

Maar voor maisvelden die door de hitte en droogte bruin kleurden, kwam de regen te laat. Ook de mais waar geen kolf in is gegroeid kan het wel schudden. ,,Bij mij staat het door elkaar heen. Sommige velden lijken aan de buitenkant goed, maar zijn binnenin verdord. Dat heeft met de grondsoort te maken. Maar we kneuzen het straks allemaal in één keer”, zegt melkveehouder Gerard Abbink uit Meddo. Het kneuzen van de mais is gepland vanaf half september. Toch zijn er her en der in de Achterhoek al percelen - vooral verdorde - mais gerooid.