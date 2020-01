Man (73) tijdens uitlaten van hond mishandeld in Winterswijk, verdachte opgepakt

Agenten tasten nog in het duister over wat de aanleiding is geweest van de mishandeling, laat een woordvoerder van de politie weten. Daarom is de politie nog op zoek naar getuigen, ondanks dat er iemand is aangehouden. Het slachtoffer heeft de politie laten weten dat er een vrouw in een rode auto kwam aanrijden na de mishandeling. Dit kan een belangrijke getuige zijn.