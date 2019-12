Man komt om bij eenzijdig ongeluk met quad in Winterswijk

Bocholt kapt tientallen bomen die dood zijn door twee droge zomers

20 december BOCHOLT - Tientallen bomen die zijn gestorven of ernstig ziek zijn als gevolg van twee opeenvolgende droge zomers zijn gekapt in de Duitse grensplaats Bocholt. Het gaat om zestig bomen in een park aan de oostzijde van de Duitse grensplaats.