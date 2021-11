Man slaat opzettelijk tegen bodem bierfles terwijl discoganger drinkt: alle voortanden afgebroken

Veel meer vraag naar griepprik: ‘Maar we hebben nog geen ‘nee’ hoeven zeggen’

AALTEN/ VARSSEVELD - ,,We zien dit jaar zeker een toename in het aantal mensen dat een griepprik wil, maar we hebben nog geen ‘nee’ hoeven zeggen.” Dat zegt huisarts Corné Dingemans, voorzitter van HuisartsenZorg Oost-Achterhoek, over de vraag naar de griepprik in deze regio.

