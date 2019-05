Man zit in Winterswijk dood in zijn auto

Dronken man probeert de ene agent te bijten en schopt de andere in gezicht op station Winters­wijk

0:12 WINTERSWIJK - Op het station in Winterswijk is maandagmiddag een dronken man (43) uit Deventer aangehouden. Bij die aanhouding probeerde de man een agent te bijten. Toen hij de politieauto in moest, schopte hij een andere agent in het gezicht.