Marja Weijers nieuwe bestuurder SKB Winterswijk

Zij vult de lege plek die bestuurder Bijar Altalabani deze maand achterliet.

Zij zal zich richten op de aansturing van het SKB tot het moment van uit elkaar gaan van de ziekenhuizen SKB (Winterswijk) en Slingeland (Doetinchem) en ook de eerste periode daarna, tot het moment van aanstellen van de vaste bestuurder.

Ervaring

Marja Weijers is een ervaren bestuurder en heeft in haar loopbaan diverse bestuursfuncties voor ziekenhuizen vervuld. De afgelopen vijf jaar werkte zij als bestuurder in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van de Alrijne zorggroep en van het Diaconessenhuis in Leiden.

Naast haar werk als bestuurder had zij verschillende nevenfuncties. Zo was zij onder meer voorzitter van Roermond Gezond en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van de NVZ. Voorafgaand aan de aanstelling vonden gesprekken plaats met betrokken interne partijen zoals vertegenwoordigers van de medische staf, het managementteam, de verpleegkundige raad en de OR- en cliëntenraad-in- oprichting.

Vakantie

Alle partijen hebben positief geadviseerd over de aanstelling van Marja Weijers. De aanstelling is in beginsel voor een periode van een half jaar. Vanwege vakantie start zij in de loop van oktober met haar werkzaamheden. Begin volgende week komt zij vast langs om kennis te maken met diverse personen en groepen binnen SKB.

Volledig scherm Het SKB ziekenhuis in Winterswijk heeft een nieuwe bestuurder. Foto Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink