Markt Winterswijk is weer als vanouds, mét Duitsers: ‘De vis heb ik niet gemist, de sfeer wel’

De Duitse president had het een dag eerder al gezegd tijdens het staatsbezoek van Willem Alexander en Máxima: de Duitsers in de grensstreek zijn blij dat ze weer een visje kunnen halen in Winterswijk. ,,Dat klopt", zegt Markus Hillebrand (58) uit Südlohn.



Hij was gewend samen met zijn vrouw bijna wekelijks in Winterswijk een visje te gaan halen. ,,Heel blij dat het nu weer kan. Vooral ook voor de bloemen. Die hebben we echt gemist in coronatijd, toen we de grens niet over mochten.”