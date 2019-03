McDonald’s ruimt het ‘eigen’ zwerfvuil op

,,Elke dag halen we een tot twee zakken afval op”, zegt restaurantmanager Dini Koenders. ,,Het meeste komt van ons, maar we pakken ook ander afval mee. We proberen in het restaurant en op de parkeerplaats afval snel op te ruimen: hoe schoner het is, des te minder gauw mensen het van zich af gooien. En we gebruiken alleen papieren doosjes en wikkels, die zijn minder schadelijk.”



Maar volgens Koenders is er eerder meer dan minder zwerfafval. Nederlanders eten en drinken vaker onderweg. Vanuit de auto of vanaf de fiets belandt de verpakking dan in de berm. ,,Inmiddels kennen wij de vaste afvalroutes en piektijden. Doordeweeks kun je het spoor naar de scholen volgen en zaterdag en zondagochtend naar de rotondes en de parkeerplaats bij de Julianaschool.”



In Doetinchem keerden acht medewerkers met zeven volle vuilniszakken terug. ,,Er lag werkelijk van alles langs de weg”, zegt manager Inge Huberts, ,,Plastic, piepschuim, flesjes, een buis. Zwerfafval is een maatschappelijk probleem. Zelf recyclen we meer en ook zoeken we een alternatief voor plastic rietjes.”