Meddo weer winnaar bloemencorso Winterswijk

videoWINTERSWIJK - Voor het vijfde jaar op rij heeft Meddo het bloemencorso in Winterswijk gewonnen. Met de wagen 'Monkeys’ behaalden ze gisteren niet alleen de juryprijs, maar ook de publieksprijs in de A-klasse.

Met nog geen punt verschil volgde de corsogroep De Genieters met hun wagen 'Steam Punk'. Op de derde plaats eindigde Corso & Co met hun wagen van drie oude mannen genaamd ‘Old Fashion’. In de B-categorie wonnen de Dahliakanjers met hun voorstelling van een ijsvogel ‘No....fishing’ zowel de juryprijs als de publieksprijs. In de C-klasse kregen de Bloemwal Kids die prijzen met 'Pink Panther’.

Delen in de schaarste

Corsobouwers in Winterswijk hadden dit jaar te kampen met een fors tekort aan dahlia’s. Niet alleen speelde de droogte een rol, er is dit weekend ook nog eens bloemencorso in Beltrum en Zundert. Het was dus delen in de schaarste.

Volgens Fred Koskamp, die dit jaar voor het laatst in de organisatie zit, is er een opgaande lijn te zien bij de Winterswijkse corso. ,,Ieder jaar doen er meer wagens mee en ieder jaar zie je dat het niveau van de wagens verbetert. Ik heb het tekort aan bloemen niet teruggevonden in de resultaten.”

Zaterdag wordt de optocht voor een tweede keer gehouden in het centrum van Winterswijk, waarna de wagens tot en met zondag zijn te bewonderen op het Tricotterrein aan de Groenloseweg.

