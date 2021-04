Medewerker ambulance gewond na opzettelijke aanrijding, bestuurder rijdt door

Duizenden extra arbeiders nodig: ‘Anders verslech­tert leefbaar­heid en trekken bedrijven weg’

26 april DOETINCHEM - Bedrijven trekken weg uit de Achterhoek als er niet snel duizenden arbeidskrachten bijkomen. Als er niks gebeurt, is er in 2030 naar schatting een tekort van 27.000 arbeidskrachten. Vooral in de zorg en techniek zijn er duizenden mensen nodig.