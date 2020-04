Medische staf ziekenhuis Winterswijk zegt vertrouwen op in Raad van Toezicht

WINTERSWIJK - De medische staf van het Winterswijkse SKB-ziekenhuis heeft het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. De leden is gevraagd om af te treden.

De medische staf constateert dat de raad van toezicht na het vertrek van Rolf de Folter afgelopen vrijdag feitelijk de rol van de raad van bestuur is gaan overnemen. Terwijl de Governancecode Zorg bepaalt dat leden van de raad van toezicht geen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van bestuur dient over te nemen of anderszins naar zich toe kan trekken.

Bovendien wil de Raad van Toezicht niet erkennen dat er geen draagvlak meer is voor de fusie van de twee Achterhoekse ziekenhuizen. ‘Wij kunnen niet anders dan constateren dat bij de medische staf SKB het noodzakelijke vertrouwen en draagvlak voor uw raad is weggevallen. Daarmee kan naar het oordeel van de medische staf SKB uw raad van toezicht in het komende defusietraject ook niet langer een volwaardige rol van intern toezichthouder, althans voor de SKB-organisatie en diens belangen, vervullen’.

Fusie mislukt

De medische staf heeft eerder al aangegeven terug te willen naar een zelfstandig SKB-ziekenhuis, los van het Slingeland. De fusie is wat de medische staf betreft mislukt.

Afgelopen zondag was er een gesprek tussen raad van toezicht en de medische clustermangers van het SKB zonder daarbij de nog overgebleven lid van de raad van bestuur Bijar Altalabani te betrekken. ‘In dat gesprek werd duidelijk dat uw raad tegelijkertijd niet lijkt te willen onderkennen dat het noodzakelijke draagvlak en vertrouwen voor het doorzetten van een volledige juridische fusie onder alle relevante gremia volledig is weggevallen. Onze brieven van 22 en 25 april verkoos u onbeantwoord te laten terwijl deze een hoge urgentie in zich droegen.’

Inspectie

De brief van de Stichting Medisch Specialisten SKB is ook naar de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd gestuurd. ‘We hopen dat de IGJ ons spoedig in de gelegenheid stelt om met hen in gesprek te gaan om onzerzijds een toelichting te geven op deze stap en een overgang naar een passende constellatie voor de (medisch-specialistische) zorgverlening in de (Oost-) Achterhoek te borgen. Een opzet die aansluit op de juiste zorg op de juiste plek, dicht bij de mensen in onze regio die op ons 24/7 willen en moeten kunnen vertrouwen.’

De medische staf benadrukt dat het opzeggen van vertrouwen in de raad van toezicht geen gevolgen zal hebben voor de kwaliteit en de veiligheid van de patiëntenzorg. ‘Wij onderstrepen in dat verband ook nogmaals ons vertrouwen in de huidige bestuurder en de samenwerking tussen hem en de medische staf SKB.’ Daarmee blijft het vertrouwen in Bijar Altalabani gehandhaafd.

