Meer dan 32 kilometer schaatsen in uur tijd? Bart gaat ervoor op de Winterswijkse baan

Iets later dan gepland, want eigenlijk had Vreugenhil om 08.30 uur al op het ijs moeten staan. Door een probleem met de tijdswaarneming is de start uitgesteld.

Record?

De recordpoging gebeurt onder supervisie van de schaatsbond KNSB. Vreugdenhil start naar verwachting kort voor 09.00 uur op de natuurijsbaan aan de Bataafseweg en hoopt een uur later met een record in handen van het ijs te stappen.

Wil hij dat doen, dan zal de Amsterdamse marathonrijder in een uur tijd meer dan 32 kilometer en 970 meter geschaatst moeten hebben. Dat is namelijk het huidige record, dat dateert uit 1928 en op naam staat van de Fransman Leon Quaglia.

Op kunstijs is het record in handen van oud-marathonschaatser Jan Kooiman. In 1983 reed hij 38 kilometer en 558 meter op een buitenbaan. Daarna is het record op kunstijs nog meerdere malen verbeterd, maar dit was allemaal op een binnenbaan.