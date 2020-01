Mega-zonnepark Winterswijk niet meer dan anderhalve meter hoog: ‘Je moet er overheen kunnen kijken’

De bestuurder is blij met het initiatief van Solarcentury om aan de Masterveldweg in de buurtschap Huppel een van de grootste zonneparken van Nederland te bouwen. Dat bedrijf wil tegen de Nederlands-Duitse grens 78 hectare landbouwgrond gebruiken: netto blijft er 69 hectare om zonnepanelen op te leggen.

Een goed begin

,,Het is een goed begin”, vindt Zomer. ,,Onze ambitie is om 120 hectare aan te leggen in het streven om in 2030 energieneutraal te zijn. Dat hebben we ook nodig, als straks meer mensen in een elektrische auto rijden neemt de vraag naar elektriciteit nog toe.”