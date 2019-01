Meisje (9) stuurt winkelpersoneel aan om moeder te redden

,,Een geweldige actie van het meisje, echt fantastisch’’, zegt wijkagent Willem Saris, die als één van de eersten aanwezig was bij het incident in de Ratumsestraat.



,,Het meisje zat aan een tafeltje, achter een glas limonade en wat lekkers, rustig te vertellen wat er was gebeurd. Ze was heel nuchter en zei: ‘Ja, ik zag het aankomen, dus ik heb meteen 112 gebeld’. En ze heeft daarna ook meteen haar vader gebeld.’’



De moeder kreeg de toeval als gevolg van haar suikerziekte, vertelt Saris. De vrouw is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, hoe het nu met haar gaat weet hij niet. ,,Uiteraard hopen we dat het goed af loopt.’’



Het meisje heeft een politiesleutelhanger gekregen als dank voor haar kordate actie. ,,En we hebben haar uitgebreid gecomplimenteerd dat zij zo goed gehandeld heeft. Wat een topper, hulde!’’