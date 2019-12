Mensink van Vrienden van ziekenhuis SKB: ‘Fusie terugdraaien is zeker een optie’

WINTERSWIJK - ‘Let op, er is nog een weg terug’, waarschuwt Hendrik-Jan Mensink van Vrienden van ziekenhuis SKB. Donderdagavond deed hij een oproep in de raadsvergadering van Winterswijk om te kijken of de fusie tussen de ziekenhuizen in Doetinchem en Winterswijk kan worden teruggedraaid.

,,Tot op dit moment is er nog uitsluitend een bestuurlijke fusie. Er is nog geen juridische fusie. We kunnen echt nog terug. Ook voor Doetinchem, en de plannen daar, geeft het terugdraaien van de bestuurlijke fusie ruimte om de ambities in te vullen”, stelde Mensink. ,,De toekomst van ons SKB is verre van zeker als we daar als totale samenleving ons best niet voor doen. Het is duidelijk dat de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de twee ziekenhuizen een onbekende agenda hebben.”

Complimenten





Mensink kreeg van de raad de complimenten voor de informatie-avond in Groenlo woensdagavond. , waarbij diverse betrokkenen het woord voerden. Vooral de bijdrage van ziekenhuis-expert Ad Huijsmans was in erg goede aarde gevallen. Hij schetste dat Doetinchem geen ziekenhuis van 300 miljoen nodig heeft. Een goed ziekenhuis kan volgens hem al voor 60 miljoen gebouwd worden.

Mensink nam de complimenten in ontvangst en zei: ,,Wij zullen ook in de komende tijd blijven werken aan het samenbrengen van doorgewinterde experts zonder dubbele agenda die ons de weg naar oplossingen kunnen wijzen”, beloofde hij. ,,Ik heb contact gezocht en gesproken met de topman van zorgverzekeraar DSW die zich onlangs nog schaarde achter de medische staf van het Reinier de Graaf ziekenhuis en een dringende oproep heeft gedaan voor een defusie. Deze topman is wat mij betreft de spreker op een volgende info avond over het SKB.”

Vertrouwen