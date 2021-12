Menzis-klant overgestapt vanwege onzekerheid over akkoord met SKB-ziekenhuis

De Winterswijker (zijn naam is bij de redactie bekend) is de laatste jaren nogal eens ziek. De kans dat hij voor een behandeling moet worden opgenomen is groot. ,,Omdat er nog geen contract is, loop ik het risico dat ik de behandeling deels zelf moet betalen, of dat ik word overgeplaatst naar een ziekenhuis in Utrecht of Friesland waarmee Menzis wel een contract heeft afgesloten. Dat wil ik niet, ik wil in het SKB behandeld worden.”



De onderhandelingen tussen Menzis en SKB lopen uiterst stroef, zo liet SKB-directeur Inge de Wit al eerder weten aan De Gelderlander. Normaal moet een ziekenhuis op 1 december de contracten rond hebben met de zorgverzekeraars. Met acht verzekeraars is dat gelukt. Maar met VGZ en Menzis, die de meeste klanten vertegenwoordigen in het Winterswijkse ziekenhuis, lopen de besprekingen nog.