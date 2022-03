Mes in D66-poster en lastercampagne in Winterswijk: Loes ten Dolle wil ‘graag in gesprek’ met dader

Loes ten Dolle, als lijsttrekker van de lokale D66-afdeling slachtoffer van de vernielingen, maakt ook melding van het voorval. Zij wil vooral graag in gesprek met de dader.



‘Of je bent heel groot fan of heel boos op mij of D66, in beide gevallen nodig ik diegene uit voor een kop koffie’, schrijft ze op Twitter. ‘Graag ga ik met je in gesprek waar de boosheid of fanbasis vandaan komt. Pas dan kunnen wij er wat mee, niet als je onze spullen sloopt’.



Ten Dolle roept de dader op zichzelf te melden. Die oproep doet burgemeester Bengevoord ook.