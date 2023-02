Met AutoMaatje vanuit Winterswijk zelfs naar vliegveld Düsseldorf: ‘Maar een rondje Winterswijk kan ook’

Een taxirit met een gezellig praatje: AutoMaatje moet mensen uit isolement halen

WINTERSWIJK - Geen familie of buren in de buurt om je even naar het ziekenhuis of een verjaardagsvisite te brengen? Het is sinds woensdag geen probleem meer in Winterswijk, waar AutoMaatje van start is gegaan. Bij dit project dienen vrijwilligers zich aan als chauffeur.

13 februari