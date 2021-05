Met nieuwe app minder vaak naar ziekenhuis voor controle na botbreuk

WINTERSWIJK - Patiënten die in het SKB in Winterswijk worden behandeld aan eenvoudige letsels zoals een sleutelbeenbreuk, gebroken teen of verstuiking, hoeven niet meer altijd terug te komen voor een controle. Met een nieuwe app krijgen zij vanaf nu informatie over het behandelplan en het hersteltraject, wat een controlebezoek aan het ziekenhuis overbodig maakt.

In de app staan behalve informatie over het letsel ook video’s met uitleg over oefeningen die een patiënt thuis kan doen om bijvoorbeeld weer kracht terug te krijgen.

De app is speciaal voor mensen die binnengebracht worden bij de spoedeisende hulp (SEH). ,,Als patiënten binnenkomen op de SEH bekijken we hoe complex de breuk of verwonding is. Afhankelijk hiervan beoordelen we of een controlebezoek nodig is”, zegt Ruben Bekx, arts-assistent op de SEH. ,,Dankzij de app hoeven patiënten niet terug te komen op de polikliniek of gipskamer en besparen we patiënten en hun naasten een onnodig ziekenhuisbezoek of onderzoek.”

Vijfde ziekenhuis

De app heet Virtual Fracture Care app en het SKB is het vijfde ziekenhuis in Nederland dat deze in gebruik neemt. De app is ontwikkeld door het OLVG in Amsterdam en is speciaal afgestemd op de zorg voor patiënten in het SKB.

Overigens is het niet zo dat mensen nu nooit meer naar het ziekenhuis hoeven voor controle: patiënten zonder mobiele telefoon of tablet en die de app niet kunnen downloaden, krijgen de behandeling zoals deze altijd gedaan werd. Dit is ook zo als blijkt dat een controle tóch nodig is.

De Virtual Fracture Care app is op elk apparaat te downloaden via de App Store (Apple) of Play Store (Android).