Minder dikke kinderen in de Achterhoek

Liefst ambitieuze jongeren in Oldschool Winters­wijk

15 augustus WINTERSWIJK - In het nieuwe wooncomplex voor jongeren in de voormalige Driemark in Winterswijk zijn vooral ambitieuze mensen welkom. Initiatiefnemer Jeroen Schreurs (33) is hier heel duidelijk over. ,,Ze moeten wat willen betekenen voor Winterswijk.''