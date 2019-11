Minima-super voor goedkope boodschappen is ‘pure noodzaak’ in Winterswijk

Mart Smeets schrijft een roman: ‘Ik was een beetje klaar met die co­lumn-boek­jes’

15 november HAARLEM – Mart Smeets komt opnieuw met een boek. Het 55ste in heel veel jaar van de geboren Arnhemmer. Anders dan al die andere; deze gaat maar deels over sport. ‘Het Spel’ is een roman; over sport dus en met name basketbal en verder over zijn andere passies muziek, reizen en vrouwelijk schoon’.