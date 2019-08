Minister in droge Achterhoek: ‘Nederland moet kampioen worden in water vasthouden’

WINTERSWIJK - In plaats van kampioen water afvoeren, moet Nederland kampioen worden in het water vasthouden. Dat zei minister Cora van Nieuwenhuizen nadat ze gisteren - uitgerekend op de natste dag deze zomer - een bezoek had gebracht aan de gortdroge Achterhoek met zijn verdorde weilanden en verpieterde maisvelden.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat maakte met dijkgraaf Hein Pieper (op de foto houdt hij de minister twee paraplu's boven het hoofd) een ronde langs een drooggevallen beek, een noodlijdende boer, een waterwingebied en een natuurgebied. In alle gesprekken die ze daar had kwam naar voren dat de Achterhoek het regenwater langer vast moet houden.



,,We zijn als Nederland al heel lang kampioen in het water afvoeren, maar nu moeten we zien dat we ook kampioen worden in water vasthouden”, aldus de minister. Nieuwe waterbekkens, meer stuwen en verantwoord omgaan met water zijn wat haar betreft de toverwoorden. Met beloftes of extra geld kwam ze niet naar de Achterhoek. Wel met goede voornemens: ,,We moeten dit probleem met zijn allen oppakken.”

Droge Achterhoek

Terwijl de regen met bakken uit de lucht komt, laat minister Cora van Nieuwenhuizen zich uitgebreid rondleiden door de droge Achterhoek.



Nergens in Nederland is het zo droog als in de Achterhoek en Twente. De tegenstelling tussen het westen en oosten van Nederland is veel groter dan vorig jaar, toen het hele land zuchtte onder hitte en droogte. ,,Wat me hier in de Achterhoek vooral heeft getroffen is dat je dezelfde beelden ziet als vorig jaar. Mais dat maar een meter hoog is, drooggevallen beken, dorre weilanden en honderd jaar oude bomen die het moeilijk hebben. Het is echt een heel naar gezicht", aldus van Nieuwenhuizen.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel tijdens een bezoek aan de stuw Pallandtbrug. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN © ANP

Geschrokken

Ze is geschrokken van de maisvelden bij melkveehouder Henk Rougoor in Varsseveld. Hij liet haar het verschil zien tussen een maisveld dat wel en niet beregend was. Waar niet gesproeid is staat het mais slechts een meter hoog.



De oproep van landbouworganisatie LTO om dit jaar langer gras te mogen inzaaien en mest uit te rijden (dat mag nog maar tot 31 augustus), neemt ze mee naar Den Haag. Daarmee zouden veel noodlijdende boeren in de Achterhoek geholpen zijn. ,,Dat is iets waar de minister van landbouw over gaat", was haar formele antwoord, ,,maar ik zal in ieder geval zorgen dat de boodschap overkomt.”



Quote We moeten nu echt de handen ineen slaan om ons hier in de toekomst beter op voor te bereiden Hein Pieper, Dijkgraaf van het waterschap Rijn & IJssel

Dat er wat moet gebeuren aan de gevolgen van de klimaatverandering is haar wel duidelijk gemaakt tijdens de rondleiding. ,,We moeten nu echt de handen ineen slaan om ons hier in de toekomst beter op voor te bereiden,” heeft ze zich voorgenomen. Daarmee doelt ze op samenwerking tussen rijk, provincie, waterschap en gemeentes, maar ook landbouw- en natuurorganisaties. ,,We leren elk jaar weer hoe we hier beter grip op krijgen. We zijn nu alweer een stapje verder dan vorig jaar, toen het voor het eerst sinds 1976 zo droog is geweest.”

Neerslagtekort

De Achterhoek en Twente hebben een neerslagtekort van 250 millimeter, vergelijkbaar met de jaren 1976 en 2018. Daar doet de regen die deze week valt niet veel aan af.

Dijkgraaf Hein Pieper van het waterschap Rijn & IJssel is achteraf heel blij met het bezoek van de minister. ,,We hebben haar kunnen laten zien hoe groot de impact van de droogte in de Achterhoek is op heel veel terreinen. De natuur, de landbouw, de drinkwatervoorziening, Ik waardeer het erg dat ze dat met eigen ogen is komen aanschouwen, in plaats van het probleem uit een beleidsnotitie te lezen. Wij zijn hier in het oosten heel erg getroffen door de droogte. En die oproep van LTO snap ik wel. We zitten nu met een heel ander klimaat, het groeiseizoen duurt veel langer, dus de regels die uit een heel andere tijd stammen moeten daar ook op worden aangepast.”

Klimaatverandering